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Спасатели пришли на помощь бабушке и внучке после ДТП на алтайской трассе

Спасатели пришли на помощь бабушке и внучке после ДТП на алтайской трассе

Прибывшие на место специалисты оказали необходимую помощь и помогли эвакуировать автомобиль 30 августа женщина и ее 15-летняя внучка попали в ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края.

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