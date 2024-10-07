«Легенда»: академик РАН Шляхто рассказал о вкладе Акчурина в кардиохирургию

Советский и российский кардиохирург, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Ренат Акчурин был легендой в своей области, а его смерть — настоящая трагедия.