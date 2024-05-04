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Ростовские врачи спасли женщину, у которой черви «съели» больше половины печени

Ростовские врачи спасли женщину, у которой черви «съели» больше половины печени

Как показала спиральная компьютерная томография, проведенная хирургами клиники Ростовского государственного медицинского университета, паразиты успели повредить большую часть печени пациентки из Луганска — пострадали практически вся правая и часть левой доли органа.

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