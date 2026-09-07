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Русская весна

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Россия будет готова к новым переговорам с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября, — посланцы Трампа

Россия будет готова к новым переговорам с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября, — посланцы Трампа

Россия может быть готова к новому раунду переговоров с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября, сообщили американские переговорщики.

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