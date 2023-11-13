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Закон, порядок, государство

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На Купянском направлении расчеты «Солнцепеков» оказывают огневую поддержку наступающим подразделениям Западной группировки войск

На Купянском направлении расчеты «Солнцепеков» оказывают огневую поддержку наступающим подразделениям Западной группировки войск

Специалисты РХБ защиты на данных боевых машинах успешно разрушают долговременные огневые точки противника, уничтожают блиндажи с бронетехникой ВСУ, поражают вражескую пехоту.

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