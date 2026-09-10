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Инсайд: Головина очень хочет заполучить Семак, Зырянов его поддерживает, «Зенит» готов дать зарплату в 5,5 млн!

Инсайд: Головина очень хочет заполучить Семак, Зырянов его поддерживает, «Зенит» готов дать зарплату в 5,5 млн!

Трансферное окно закрывается в РПЛ сегодня в 23:59. В последние часы одна из самых жарких тем – вероятность возвращения в Россию 30-летнего лидера «Монако» Александра Головина.

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