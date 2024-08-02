Toyota заменит на новых Tundra и Lexus LX бракованные двигатели

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Toyota столкнулась с нетипичной для нее проблемой. В двигателях новых поколений ее автомобилей Tundra и Lexus LX обнаружилась металлическая стружка, которая попала туда в момент их производства.
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