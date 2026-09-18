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Царьград

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Вице-губернатор Кубани Руппель проголосовал на выборах в Госдуму

Вице-губернатор Кубани Руппель проголосовал на выборах в Госдуму

В Краснодарском крае стартовали выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. В первый день голосования, 18 сентября, свой выбор сделал вице-губернатор региона Александр Руппель.

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