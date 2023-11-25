СУ-920 сообщает о завершение строительного сезона на обходе г. Тольятти

Работы СУ-920 на объекте «Обход г. Тольятти» в этом строительном сезоне близятся к завершению. Виктор Овчаренко, начальник участка СУ-920: — Сейчас дорожники заняты на строительстве площадок пунктов взимания платы и административных зон при них, устройством дорожной одежды и водоотвода на втором и четвертом этапах — а именно водосбросов и бортового камня.