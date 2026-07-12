195-летие Столетова: мурал на здании вуза

На здании государственного университета появился яркий мурал, посвященный выдающемуся земляку. В текущем году отмечается 195-летие со дня его рождения, и граффити стало современным подарком к юбилейной дате.
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