«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

Президент* Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос вступления страны в НАТО. Он попросил представителей Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции во время визита в первую упомянутую страну поговорить с Германией на эту тему.
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