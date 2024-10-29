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Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    👍ВС РФ освободили ...
  • Влад Владимиров
    Уж лучше бы Зеленский тренировался там "своим играм на рояле"... И не  влезал бы он в политику - он в ней, к сожалени...«Пожалуйста»: Зел...
  • Владимир Витковский
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«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

Президент* Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос вступления страны в НАТО. Он попросил представителей Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции во время визита в первую упомянутую страну поговорить с Германией на эту тему.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Уж лучше бы Зеленский тренировался там &quot;своим играм на рояле&quot;... И не  влезал бы он в политику - он в ней, к сожалению, огромнейший профан... А то, блин, носится  там со своими бреднями этот небритый парень, предлагая в каждой замшелой забегаловке свой &quot;гениальный мирный план&quot;...😀
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