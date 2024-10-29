«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

Влад Владимиров

Уж лучше бы Зеленский тренировался там "своим играм на рояле"... И не влезал бы он в политику - он в ней, к сожалению, огромнейший профан... А то, блин, носится там со своими бреднями этот небритый парень, предлагая в каждой замшелой забегаловке свой "гениальный мирный план"...😀