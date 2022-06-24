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В ´Бобруйскагромаше´ обсудили перспективы совместного сотрудничества с казахстанскими партнерами.

В ´Бобруйскагромаше´ обсудили перспективы совместного сотрудничества с казахстанскими партнерами.

Фото ОАО ´Бобруйскагромаш´.Предприятие ´Бобруйскагромаш´ посетил советник Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Асхат Акчурин.

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