Невролог Смолкин раскрыл, к чему может привести злоупотребление энергетиками

Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Смолкин предупредил о серьёзных последствиях злоупотребления энергетическими напитками среди молодёжи, передаёт ТАСС.
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