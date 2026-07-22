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Нижегородская правда

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Невролог Смолкин раскрыл, к чему может привести злоупотребление энергетиками

Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Смолкин предупредил о серьёзных последствиях злоупотребления энергетическими напитками среди молодёжи, передаёт ТАСС.

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