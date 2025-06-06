Мать не понимает, за что дочь на нее в обиде: «Я просто хотела быть счастливой!»— Мне было восемь лет, когда родители развелись, – рассказывает двадцативосьмилетняя Наталья.
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