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Гражданочка

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Мать не понимает, за что дочь на нее в обиде: «Я просто хотела быть счастливой!»

Мать не понимает, за что дочь на нее в обиде: «Я просто хотела быть счастливой!»

Мать не понимает, за что дочь на нее в обиде: «Я просто хотела быть счастливой!»— Мне было восемь лет, когда родители развелись, – рассказывает двадцативосьмилетняя Наталья.

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