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Закон и Порядок

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США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных российских активов

США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных российских активов

17.12.2023 - 2:00 По данным Financial Times, Вашингтон заговорил о том, что существует путь к конфискации активов «в соответствии с международным правом».

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