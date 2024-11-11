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В Екатеринбурге сняли скандальную работу фестиваля "ЧО" у Главпочтамта

В Екатеринбурге сняли скандальную работу фестиваля "ЧО" у Главпочтамта

Вокруг арт-объекта "Идите лесом" разразился грандиозный скандалАрт-объект "Идите лесом", появившийся у Главпочтамта в Екатеринбурге в рамках фестиваля "ЧО", демонтировали утром 11 ноября.

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