Театр абсурда
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Театр абсурда

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ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА

ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона не смог сдержать восторга по поводу трагедии в Москве.

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