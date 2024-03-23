Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона не смог сдержать восторга по поводу трагедии в Москве.
ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Президент разрешил возмездие Пора начать выполнять Особо одаренные сами напрашиваются
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18 час.
т
татьяна
Как земля носит таких людей? Почему нет справедливости, лучшие люди уходят, а такая мразь живет
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15 час.
Марина Петрова
Вот тебе и "братский народ".
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15 час.
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