CBS: Трамп обсуждал выбор Никки Хейли в качестве кандидата в вице-президенты США

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, намеренный баллотироваться на выборах 2024 года, обсуждал выбор бывшего постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата в вице-президенты.
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