Архиепископ ВС США призвал военных-католиков не участвовать в расстреле убийцы с базы Форт-Худ

Архиепископ Тимоти Бролио потребовал, чтобы военнослужащие-католики отказались от участия в расстреле Нидаля Хасана, поскольку это противоречит учению Католической церкви.
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