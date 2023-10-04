Доцент Казанцева напомнила о новых правилах оплаты услуг ЖКХ в России

Новые правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ, которые вступили в силу в России с октября, могут грозить собственникам дополнительными расходами, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева.
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