Доцент Казанцева напомнила о новых правилах оплаты услуг ЖКХ в России

Новые правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ, которые вступили в силу в России с октября, могут грозить собственникам дополнительными расходами, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева.