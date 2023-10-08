«Беспардонная»: одинокая Бузова прилюдно набросилась на парня Клавы Коки

Певица и телеведущая Ольга Бузова всегда отличалась яркостью и неординарностью. Среди тех, кто столкнулся с настоящим темпераментом представительницы российского шоу-бизнеса, оказался новоиспеченный парень певицы Клавы Коки.
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