Критиков — под ружье. Киев нашел эффективный способ борьбы с неугодными

Киев — Украинский журналист-расследователь Евгений Шульгат собирался опубликовать статью о коррупции в Службе безопасности Украины (СБУ), когда в торговом центре к нему подошли солдаты в форме и попытались вручить повестку.
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