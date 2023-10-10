Каким должен быть идеальный здоровый завтрак: три рецепта для тех, кто устал от бутербродов

Врачи часто рассказывают, как важно начать свой день с правильного завтрака. Но каким должен быть утренний прием пищи? Какие продукты помогут проснуться и быть сытым до обеда? На эти вопросы отвечает нутрициолог Светлана Александрова.
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