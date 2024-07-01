В Хабаровске полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте черной икры

«Сотрудники Управления МВД России по Хабаровскому краю в рамках оперативно-профилактической операции «Путина 2024» задержали 57-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном обороте биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
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