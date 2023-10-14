Сенатор Блэкберн потребовала уволить Салливана с поста советника Байдена

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием "немедленно отстранить" Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности из-за профессиональной некомпетентности.
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