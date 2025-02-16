Какие налоги нам нужны?

Сандра Буллок в роли Дебби Оушен. Мол, хочу жить простой жизнью, начать работать, завести друзей, гулять на свежем воздухе «и… да, платить налоги!» «И да – платить налоги!»Говорит героиня кинофильма «8 подруг Оушена» (2018) Россия сегодня и завтра.