В Карагандинской области наградили лучших спасателей

В Караганде в честь профессионального праздника наградили лучших спасателей области. Им вручили медали, грамоты, благодарственные письма и присвоили внеочередные звания, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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