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Дрон ВСУ добрался до ООН: Русский дипломат заставил коллег увидеть, кто и чем бьёт по ЗАЭС на самом деле

Дрон ВСУ добрался до ООН: Русский дипломат заставил коллег увидеть, кто и чем бьёт по ЗАЭС на самом деле

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал коллегам на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации дрон ВСУ, с помощью которого в апреле этого года была атакована ЗАЭС.

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