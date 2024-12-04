Глава МИД ФРГ Бербок: В ФРГ не исключают миротворческой миссии на Украине

Глава МИД Федеративной Республики Германия Анналена Бербок проинформировала о том, что при необходимости подразделения немецкой армии окажутся задействованы ради того, чтобы принудить Российскую Федерацию и киевский режим соблюдать мирные договорённости.
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