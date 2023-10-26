Украинский боевик ограбил продуктовый магазин в Херсоне

Военнослужащего заинтересовали бытовые приборы, еда и средства личной гигиены.Жители оккупированного Херсона сообщают, что украинский боевик ограбил в городе продуктовый магазин, находящийся по адресу: улица Ришельевская 29/21, в ночь со вторника на среду.