NVIDIA выпускает очередной драйвер GeForce Hotfix Display Driver версии 576.26 с исправлениями для игр и мониторовДрайвер NVIDIA Hotfix уже не тот, что был в предыдущих поколениях карточек, но с серией RTX 50 почти каждый драйвер Game Ready в конечном итоге получает исправление.