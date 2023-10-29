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ВСУ выпустили свыше 75 снарядов по Горностаевскому округу на Херсонщине

ВСУ выпустили свыше 75 снарядов по Горностаевскому округу на Херсонщине

Украинские боевики продолжают наносить удары по левобережью Херсонской области.Наибольшее число прилетов за вчерашний день зафиксировано по улице Партизанской, Шевченко и Горностаевке, пишет телеграм-канал "Главное в Херсоне и области".

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