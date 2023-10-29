ВСУ выпустили свыше 75 снарядов по Горностаевскому округу на Херсонщине

Украинские боевики продолжают наносить удары по левобережью Херсонской области.Наибольшее число прилетов за вчерашний день зафиксировано по улице Партизанской, Шевченко и Горностаевке, пишет телеграм-канал "Главное в Херсоне и области".
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