DAWN: Экс-премьера Пакистана поместили в тюрьму за коррупцию

Экс-премьеру Пакистана и главе оппозиционной фракции «Движение за справедливость» Имрану Хану, а также его жене Бушре Биби назначили 14 лет лишения свободы в качестве наказания по делу о коррупции, которая имеет отношение к продаже зарубежных подарков.