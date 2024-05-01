«Наташа»: почему турки так называют всех русских девушек

«Сам ты, сам ты, сам ты Наташа» – поётся в одной из популярных в начале нулевых годов песен. А если ещё и посмотреть клип группы «Шпильки», то станет понятен замысел автора слов композиции – отсыл к тому, что в Турции всех русских девушек называют «Наташами».
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