«Наташа»: почему турки так называют всех русских девушек

«Сам ты, сам ты, сам ты Наташа» – поётся в одной из популярных в начале нулевых годов песен. А если ещё и посмотреть клип группы «Шпильки», то станет понятен замысел автора слов композиции – отсыл к тому, что в Турции всех русских девушек называют «Наташами».