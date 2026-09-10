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Apple представила первый складной iPhone

Apple представила первый складной iPhone

iPhone Duo – первый складной смартфон Apple. Корпус из полированного титана, внутри – 7,6-дюймовый экран, снаружи – 5,4 дюйма.

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