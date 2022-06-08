Это созвучно адресу дома на Спасопесковской площади, в районе Старого Арбата. Скоро наступит десятое десятилетие восстановленных дипломатических связей с США, если они не будут до этого приостановлены, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Это созвучно адресу дома на Спасопесковской площади, в районе Старого Арбата. Скоро наступит десятое десятилетие восстановленных дипломатических связей с США, если они не будут до этого приостановлены, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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