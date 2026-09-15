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Борьба грузин с зародышем… русофобии

Борьба грузин с зародышем… русофобии

Грузия сегодня прямо удивила. Причем приятно, что большая редкость по нынешним временам. Источник фото: Sputnik Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе: «В Грузии нужно убить русофобию в зародыше.

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