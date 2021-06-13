Взгляд

16 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Михайлов
    В подобных случаях в будущем будем отключать всю электронику и в самолетах и кораблях у зарвавшихся. После чего - бер...Путин четко дал п...
  • Яна Чекулаева (Белых)
    Не надо украине ничего предлагать куда-то вкладывать и не дай бог вести с ней какие-то общие дела. Она хитрая, жадная..."Губа не треснет ...
  • Karmadon
    Да плевать "свидомые" хотели на любые архивы и любые документы - как плюют на минские соглашения Ну, а конкретно - чт...Владимир Путин вк...

Почему Путин заговорил с США жестко

Почему Путин заговорил с США жестко

Российские аналитики, находясь под впечатлением новых интонаций, с которыми Владимир Путин заговорил о «красных линиях» для Запада на Украине, отмечают жёсткие нотки, впервые прозвучавшие у обычно мягкого и дипломатичного российского президента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх