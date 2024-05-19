Захарова назвала безумной политику Запада в отношении Грузии

Запад действует максимально жестко и "безумно" в отношении Грузии, так как до этого у него не вышло дестабилизировать ситуацию в стране по украинскому образцу, заявила в эфире официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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