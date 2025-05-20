A Handmaid’s Tale Casualty Breaks Down the ‘Slightly Telepathic’ Moment Right Before [Spoiler]’s Death

This post contains spoilers from The Handmaid’s Tale Season 6, Episode 9. Proceed accordingly. One of the most enigmatic — and frustrating — characters in The Handmaid’s Tale met his end in this week’s episode.
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