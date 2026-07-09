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Дело о взрыве в Монако: журналисты установили имена подозреваемых

Дело о взрыве в Монако: журналисты установили имена подозреваемых

Один из подозреваемых — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а второй — бывший сотрудник полиции, возможно действующий сотрудник СБУУкраинские журналисты выяснили имена двух мужчин, задержанных по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской — женщины, которую Интерпол разыскивал за покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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