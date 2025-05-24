Минниханов дал поручения по организации выпускных мероприятий и летнего отдыха для детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений, касающихся завершения учебного года и начала летней оздоровительной кампании.
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