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Половина малого бизнеса не применяет ИИ, но 40% готовы тратить более 100 тыс. рублей

Половина малого бизнеса не применяет ИИ, но 40% готовы тратить более 100 тыс. рублей

В исследовании компании Neuro.net выяснилось, что 48% предпринимателей в городах-миллионниках не планируют использовать искусственный интеллект, хотя 40% готовы инвестировать более 100 тысяч рублей в его внедрение в ближайшие полгода.

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