Спасти шпроты: в странах Балтии задумались об ослаблении санкций в отношении России

Будни мужчин. Все что нам интересно

Литва несет немалые экономические потери из-за санкционной политики в отношении России. В связи с этим, по данным агентства LRT, в Вильнюсе задумались о смягчении запретительных мер, которые рикошетом бьют по местным производителям.