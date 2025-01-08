Спасти шпроты: в странах Балтии задумались об ослаблении санкций в отношении России

Литва несет немалые экономические потери из-за санкционной политики в отношении России. В связи с этим, по данным агентства LRT, в Вильнюсе задумались о смягчении запретительных мер, которые рикошетом бьют по местным производителям.
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