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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Бизли о сезоне «Детройта»: «Мы идем 0-3, но близки к прорыву»

27-летний защитник подписал контракт с клубом этим летом. Бизли набирает 14,7 очка, реализуя 50% дальних бросков.

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