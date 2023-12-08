Карамель, конфетти или чеддер: какой вкус попкорна «олицетворяет» ваш знак зодиака Алёна ЮрьеваЕсть нечто волшебное в том, как мы отождествляем себя с определенными вкусами и ассоциируем их с нашими характерами, инстинктивно выбирая то, что отражает наше внутреннее «Я».