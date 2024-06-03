Глава ОПИ Павлов: хорошее мороженое не должно быть подтаявшим

Перед покупкой мороженого важно оценить условия, в котором оно хранится, а также его внешний вид. Об этом "Москве 24" рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
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