Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские приняли флаг-символ 100-летия службы участковых уполномоченных полиции

В честь векового юбилея со Дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России во всех регионах нашей страны проводится акция торжественной передачи флага.

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