Новая статья: Импортозамещение с нулевым бюджетом: обзор бесплатных российс...

Новая статья: Импортозамещение с нулевым бюджетом: обзор бесплатных российских систем бизнес-аналитикиПрограммные решения класса Business Intelligence (BI), как правило, ассоциируются с дорогостоящими, громоздкими и сложными в использовании продуктами.
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