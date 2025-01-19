В Госдуме заявили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий

Индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов россиян Федеральный бюджет России способен обеспечить дополнительную индексацию пенсий, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в интервью РИА Новости.
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